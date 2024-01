Campionati di cucina, ecco il Miglior Allievo e Lady Chef delle Marche. Andranno alla finalissima di Rimini

Si è svolta nelle scorse ore la competizione regionale Marche per accedere ai Campionati della Cucina Italiana 2024 della Federazione Italiana Cuochi Miglior Allievo Istituti Alberghieri e miglior Lady Chef (prima edizione).

A trionfare come Miglior Allievo delle Marche è stato Gari Adriano Lopez dell’Istituto di Istruzione Superiore Panzini di Senigallia preparato dal prof. Daniele Tantucci. Sarà Adriano quindi a rappresentare la regione alla finale nazionale che si svolgerà a Rimini Fiera domenica 18 febbraio 2024. Per le Lady Chef Medaglia d’oro a Simonetta Capotondo con Raviolo Nero di Seppia con burrata ed alici anche lei a Rimini domenica 18 Febbraio.

Il campionato, giunto alla IX edizione, è stato organizzato dall’ Unione regionale cuochi Marche, hanno preso parte tutti e otto gli Istituti alberghieri della regione con i loro allievi di cucina.

La competizione è andata in scena martedì 23 gennaio all’Istituto Einstein Nebbia di Loreto nei locali della moderna e molto ben strutturata cucina didattica della scuola costruita nella nuova ala dell’edificio scolastico. Medaglia d’oro il piatto ‘Baccalà in Blu e Nero’ ha convinto la giuria composta dal Giudice Nazionale Italiana Cuochi Debora Fantini e dal Giudice Nazionale Italiana Cuochi Marialuisa Lovari.

Tutti i partecipanti: Marco Costantini per la scuola alberghiera di Pesaro preparata dal prof. Giacomo Santini, Omar Biagiotti della scuola alberghiera di Piobbico preparata dal prof.

Fausto Mascarucci, Gari Adriano Lopez per la scuola alberghiera di Senigallia preparata dal prof. Daniele Tantucci, Federico Stizza della scuola alberghiera di Loreto preparato dal prof. Walter Borsini, Michele Conti della scuola alberghiera di Cingoli preparato dal prof. Giacomo Liberti, Francesco Ciccarelli della scuola alberghiera di Porto Sant’Elpidio preparato dal prof. Enrico Rimbano, Nicolò Fabbri della scuola alberghiera di San Benedetto del Tronto preparato dalla prof. Giovanni De Mola, Marco Bracalente della scuola alberghiera di Ascoli Piceno preparato dal prof. Diego Brandimarte.

L’edizione 2024 del Miglior Allievo Marche Istituti Alberghieri e Miglior Lady Chef ha visto la presenza del consigliere regionale Marco Ausili, del commissario di Polizia Agnese Marinelli, del luogotenente Massimo Romiti della Guardia di finanza e del dottor Massimo Javarone dell’ufficio Scolastico Regionale.

Il professore Luca Santini, ha ringraziato come presidente di Unione regionale cuochi Marche «il dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto Francesco Lucantoni con tutto lo staff di professori e studenti per l’impeccabile accoglienza, il consigliere nazionale della Federazione italiana cuochi Simone Baleani per il supporto dato, tutto il direttivo dell’Unione regionale cuochi Marche, il prof Paolo Piaggesi Presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze Marche nonché responsabile e coordinatore dell’evento. Grazie ai giudici Debora Fantini e Marialuisa Lovari. E’ doveroso ringraziare tutti i docenti che hanno accompagnato i ragazzi preparandoli a dovere nelle settimane precedenti la gara».