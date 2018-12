Sesso, il Capodanno hot del “Tempio”: «Il 45% dei soci sono marchigiani»

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALUDECIO - E tu. E noi. E lei. Fra noi. Per Patty Pravo era un pensiero stupendo, alla villa “Il Tempio” di Saludecio è un pensiero ricorrente. E non di pochi intimi. Perché sulle colline della Valconca, nella terra di mezzo tra Rimini e Pesaro, arrivano coppie e single in cerca di trasgressione da Toscana, Lombardia, Lazio e Sicilia, da Slovenia, Cecenia, Spagna e Svizzera, oltre, ovviamente, ai vicini di casa. «Il 45% dei soci è marchigiano» spiega Mario Nicorvo, 51 anni, il proprietario di questa sontuosa casa di famiglia trasformata, il 20 giugno di tre anni fa, in esclusivo circolo privato, affiliato al circuito Federitalia, amato da scambisti e non solo.