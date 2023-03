Aperte le porte di Tipicità al Fermo Forum, primo evento con i rettori dedicato al futuro delle Marche

FERMO - Alle 9.30 di oggi (sabato 11 marzo), le porte del Fermo Forum si sono aperte per la trentunesima edizione di Tipicità Festival con la Cavalcata dell’Assunta, mentre il taglio del nastro è stato preceduto da un interessante confronto tra i magnifici Rettori delle Università di Ancona, Camerino e Macerata sul tema “Rettori della rinascita: le Marche coniugate al futuro. Giovani, ricerca, territorio, internazionalità”.

Sono più di 160 le realtà presenti in quattro aree espositive e sei le aree che ospitano oltre 170 eventi nei tre giorni della manifestazione marchigiana, che è stata inserita dal Ministero del Turismo nel portale italia.it come evento da non perdere in Italia e che gode del patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Allestiti 10mila mq, in mostra 140 realtà, 11 regioni, cinque delegazioni estere (Tanzania, Olanda, Inghilterra, Sud Africa e Ungheria), divisi in quattro aree espositive: Autokthon (vino), Biocreativi (rapporto uomo-natura), Mercatino e Grand Tour, e in sei aree eventi. In cartellone, 164 momenti tra cui show cooking di una quarantina di chef, pasticceri e pizzaioli.

Tipicità si concluderà lunedì 13 marzo.