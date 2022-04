Covid, infetto un tampone su due e quasi 2mila positivi nelle Marche, ma l'incidenza cala ancora/ Il trend

ANCONA - Anche la Fondazione Gimbe ha certificato il calo dei contagi Covid, che, nelle Marche, si attesta intorno al 10% su base settimanale. Ennesimo segnale di una curva in discesa da mesi, ma ad un ritmo che non autorizza ancora ad abbandonare ogni tipo di precauzione. I totali giornalieri, infatti, restano comunque alti (oggi sono tornati a sfiorare i 2mila casi) anche se, per merito della copertura vaccinale, il carico sugli ospedali è sotto controllo.

Oggi, venerdì 15 aprile, il Gores ha segnalato 1.922 nuovi positivi (ieri erano stati 1.894) con un tasso di infezione del 47,2% (rispetto al 40,6% del giorno precedente) sui 4.070 tamponi diagnostici analizzati (4.669). L'incidenza cala ancora, seppur leggermente, e oggi si attesta a 794,65 casi settimanali ogni 100mila abitanti (dal precedente 805,58).

I contagi per età e province

Restano concentrati nelle fasce d'età intermedie quasi la metà dei casi (487 tra i 25-44enni e 445 tra i 45-59enni) ma sono quelle più avanzate quelle in cui si verificano gli incrementi più importanti. Sono stati infatti 246 i contagi tra i 60-69enni e 234 tra i 70-79enni

Consueta distribuzione geografica dei casi giornalieri, con Ancona (586) che conferma il "distacco" sulle altre province: Ascoli Piceno (362), Pesaro Urbino (335), Macerata (334) e Fermo (221); sono 84 i casi provenineti da fuori regione.

IL TREND DEI CONTAGI

