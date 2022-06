Covid, salgono i positivi nelle Marche: 579 in un giorno. E l'incidenza torna sopra quota 200/ Il trend

ANCONA - Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad una ripresa, su scala italiana ed europea, dei contagi Covid, spinti dalla variante Omicron 5. E le Marche non si sottraggono al trend: da qualche giorno, infatti sono tornati a salire i positivi giornalieri e l'incidenza è tornata sopra quota 200. Dati che, almeno per il momento, fortunatamente non si riflettono sul numero dei ricoverati e dei decessi

Oggi, giovedì 9 giungo 2022 sono stati 579 i nuovi positivi al Covid segnalati dal Gores nelle Marche (ieri erano stati 512), il 29,52% (ieri era 26,05%) dei 1.961 tamponi diagnostici analizzati (1.965). Sale ancora l'incidenza che torna sopra quota 200 e si attesta a 203,19 (ieri 192,69). In diminuzione i ricoverati, che oggi sono 59, 2 meno di ieri. Stabili a 3 quelli in terapia intensiva, scendono a 56 (-2) quelli in area medica. Oggi è stato segnalato un decesso legato al Covid: da inizio pandemia le vittime nelle Marche sono state 3.919, 2.161 uomini e 1.758 uomini.

