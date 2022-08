Covid, meno di mille positivi e gli ospedali delle Marche cominciano a svuotarsi /Il trend

ANCONA - La picchiata dell'incidenza dura da settimane, il numero dei positivi al Covid cala dopo il picco dell'ondata estiva targata Omicron, ma la novità sensibile nelle Marche è la recente diminuzione dei ricoverati. Ancora, però, resta alto il numero di decessi giornalieri, "onda lunga" dell'aumento di contagi che ha caratterizzato l'inizio dell'estate.

Oggi, mercoledì 10 agosto, il Gores ha segnalato 928 nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 1.514), il 30,6% (come ieri) dei 3.026 (4.944) tamponi diagnostici analizzati. Continua nella sua discesa l'incidenza, che oggi si attesta a 524,93 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 567,75). Prosegue il calo dei ricoverati, che oggi sono 167, 7 meno di ieri. Stabili a 4 quelli in terapia intensiva, scendono a 163 (-7) quelli in area medica. Purtroppo, però, va segnalato il decesso legato al Covid di 3 donne ed un uomo; da inizio pandemia sono state 4.059 le vittime nelle Marche, 2.234 uomini e 1.825 donne.