Salgono i contagi Covid: oggi 14 giugno 2022 nelle Marche sono 914, donne le più colpite. Età e province, dove il virus è più presente

ANCONA - Aumentano i positivi al coronavirus nelle Marche. Oggi i nuovi contagiati sono 914, su 2.768 tamponi effettuati. Il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti sale a 242,95. Non si registrano però altre vittime per il virus. Il tasso di occupazione terapia intensiva in aumento 2,6%, come pure i pazienti non intensivi: 6,1%.

I nuovi contagi Covid nelle province delle Marche

Il numero più alto di nuovi contagi Covid comunicati oggi dal Servizio Salute della Regione Marche risiede nella provincia di Ancona con 263 casi, seguita nell'ordine da quelle di Macerata con 187, Pesaro Urbino con 171, Ascoli Piceno con 139, Fermo con 96 e poi ci sono 58 positivi di fuori regione.

Il virus nelle Marche diviso per fasce di età

I nuovi contagi divisi per sesso

