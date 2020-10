Covid, oggi nelle Marche ancora una impennata di ricoveri nelle ultime 24 ore

ANCONA - Situazione sempre più difficile, numeri di giorno in giorno sempre più preoccupanti. Balzo in avanti dei ricoveri per covid nelle Marche; nelle ultime 24 ore sono saliti da 134 a 152 (+18), secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche. Stabili i numeri dei ricoverati in terapia intensiva, 19, e in semi intensiva, 8. In crescita anche i positivi in isolamento domiciliare, 2.472 (+229) con la conseguenza che gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono 2.624 . I degenti in intensiva sono distribuiti tra gli Ospedali Riuniti di Ancona (8), San Benedetto del Tronto (5) e Marche Nord (6), gli 8 in semi intensiva sono tutti a Marche Nord.

I ricoverati covid sono comunque ormai distribuiti negli ospedali su tutto il territorio regionale, spesso in vari reparti, a Torrette di Ancona ce ne sono 41, di cui 38 in Malattie Infettive, A Marche Nord 19 (di cui 4 in ostetricia), all'Inrca di Ancona 7, a Fermo 28, a Jesi 5 al pronto soccorso, a Civitanova Marche 4 al pronto soccorso, ad Ascoli Piceno 4 al pronto soccorso e 9 a malattie infettive, a Macerata 5 al pronto soccorso, a Fabriano 2 al Pronto Soccorso, a san benedetto del Tronto 1 al pronto soccorso. In aumento anche gli ospiti di strutture territoriali, 44 tutti nella Rsa di Campofilone. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 7.296: 1.006 con sintomi, 209 operatori sanitari. Complessivamente i positivi rilevati dall'inizio dell'emergenza sono 10.192 i dimessi/guariti 6.570 (+53).

