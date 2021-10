Scuole e quarantene: didattica a distanza con 3 alunni positivi. Stesse regole per il personale. Materne, ecco quanto durerà l'isolamento

ANCONA - La questione è complessa e per dipanarla non è bastata la Cabina di regia che si è svolta ieri. L’incontro interregionale con gli esperti di Roma si terrà anche oggi e si parlerà dell’estensione operativa della terza dose agli over 60 ma anche dell’opportunità di somministrare il vaccino anti Covid in concomitanza con quello antinfluenzale. Ma non solo. In ballo c’è anche la modifica della quarantena in caso di studenti positivi in classe.



Le decisioni in ballo

Questa è una settimana determinante per far tornare il Paese e anche le Marche ad una situazione di quasi normalità dopo 20 mesi di emergenza. Ieri sono entrate in vigore le nuove capienze per teatri, spettacoli e cinema, al 100% con Green pass e mascherine. Ma è stato anche il giorno in cui le discoteche ed i locali da ballo hanno potuto riaprire i battenti, così come è stata determinata un’estensione negli ingressi nei palazzetti e negli stadi. Venerdì invece diventa obbligatoria la certificazione verde (vaccino, tampone, guarigione dal virus) per accedere nei luoghi di lavoro: nel frattempo il governo ha aggiornato le faq che riguardano proprio i Green pass e, in questo caso, la certificazione per chi ha effettuato il booster. «I Green pass per la terza dose vengono emessi il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola)», chiarisce il ministero della Sanità. I nuovi Green pass vengono emessi indicando nel «numero di dosi effettuate il numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo: 2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19, oppure 3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi».



La situazione

Nelle Marche il via alla vaccinazione con dose aggiuntiva è stato dato il 20 settembre quello per la dose booster (richiamo) il 27 settembre, mentre la piattaforma nazionale Dgc ha cominciato a rilasciare le nuove Certificazioni di dose aggiuntiva e booster dai primi di ottobre. Sulla gestione delle quarantene nella scuola per i casi di Coronavirus, l’indicazione cui il ministero dell’Istruzione è di «andare verso un’omogeneizzazione dei comportamenti», come ha specificato nelle scorse ore il responsabile del dicastero Patrizio Bianchi. Tutte le novità sono contenute nella bozza con le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico” redatta dall’Istituto Superiore di Sanità, dai ministeri della Salute e dell’Istruzione e con il contributo di due Regioni. Nelle scuole primarie e secondarie, secondo la bozza, in presenza di un caso positivo tra gli alunni, i compagni saranno sotto «sorveglianza con testing» e in caso di risultato negativo dei loro test potranno tornare in classe. Se tra i contatti invece dovesse risultare un secondo alunno positivo, coloro che sono vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi potranno rientrare in classe e saranno «in sorveglianza con testing», ma per quanti non sono stati vaccinati scatterà la quarantena. In presenza di due casi positivi tra i contatti del primo contagiato, quindi se tre studenti risulteranno positivi solo a quel punto scatterà la quarantena per tutta la classe. Le stesse regole varranno anche in presenza di un caso positivo tra gli insegnanti o gli operatori scolastici. Diverse le procedure per i bambini da 0 a 6 anni: in presenza di un caso positivo all’interno servizi educativi per l’infanzia scatterà per tutti una quarantena di 10 giorni. Per gli educatori ed operatori la quarantena potrà variare da 7 a 10 giorni.



