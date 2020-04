Emergenza Covid-19: ancora 86 le persone ricoverate in terapia intensiva nelle Marche

ANCONA - E' ancora emergenza anche se qualche indicazione lascia filtrare un pizzico di ottimismo. Nelle Marche sono 27.099 i casi di Covid-19 diagnosticati con 5769 positivi così suddivisi provincia per provincia: Pesaro Urbino 2312, Ancona 1718, Macerata 914, Fermo 384, Ascoli Piceno 271.

Sono invece 86 le persone ricoverate in terapia intensiva e così suddivise: Ancona Torrette 24, Pesaro Marche Nord 10, Jesi, Civitanova, San Benedetto del Tronto 9, Camerino 8, Fermo 5, Urbino, Inrca Ancona 4. Senigallia 3, Macerata 1.

Ad oggi le persone ricoverate in reparti di terapia non intensiva sono 568, quelli in terapia intensiva 86, sono invece 231 i ricoverati in area post critica, 1780 i guariti, 2297 le persone in isolamento domiciliare con 807 persone che hanno perso la vira a causa del maledetto virus.

