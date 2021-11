Prototipi e intelligenza artificiale, il premio Cambiamenti ad Aidapt. La finale nazionale il 19: sono 46 le aziende selezionate nelle Marche

ANCONA - Tra le 30.727 imprese che hanno iniziato l’attività negli ultimi quattro anni - di cui 6.389 nei primi nove mesi del 2021 - ne sono state selezionate 46 che operano nel terziario, nel manifatturiero, nell’alimentare e nella welness economy, fino ad arrivare a start up che utilizzano l’intelligenza artificiale.



La decisione

Una giuria ne ha scelte tre, più tre menzioni speciali per l’edizione regionale del Premio Cambiamenti, promosso dalla Cna. Il riconoscimento quest’anno è andato andato alla start up e spin off dell’Università Politecnica delle Marche, Aidapt srl, che offre soluzioni ad alto valore tecnologico supportate dall’uso dell’intelligenza artificiale e strumenti innovativi a servizio di numerosi settori tra cui, primariamente, quello sanitario. Il progetto di eccellenza di Aidapt è Homely care, mirato a realizzare un sistema che monitori in maniera oggettiva, non invasiva e da remoto la progressione della disartria nei pazienti affetti da malattie neurologiche. Al secondo posto Etico Sartoria Marchigiana, di Macerata, che produce abiti con tessuti certificati 100% naturali e tinti artigianalmente con materiale vegetale. Terza BigLab, una giovane impresa pesarese che offre servizi per mettere in contatto le aziende che hanno necessita di investire in R&D, ma hanno pochi fondi, con le università che hanno strumentazione, personale e competenze adeguate.



Le menzioni speciali

Menzione speciale per la sostenibilità ambientale, a Nutritional Way, start up di Fermo che produce barrette energetiche. Menzione speciale per l’innovazione tecnologica a Emoj, start up anconetana di sviluppatori di intelligenza artificiale e per l’inclusione sociale al Biscottificio Frolla, una cooperativa di Osimo che si propone l’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati. La finale nazionale si svolgerà il 19 novembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA