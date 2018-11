"Borgo dei Borghi", Marche sperano con Mondavio Servigliano e Corinaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finale del concorso pr i Borghi più belli d’Italia, le Marche schierano il tridente Mondavio, Servigliano e Corinaldo.Serata finale su Rai 3 de “Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” che sabato 24 novembre decreterà il Borgo più bello d’Italia 2018. L’appuntamento con l’ultima appassionante sfida guidata da Camila Raznovich è alle 21.40 in diretta: attraverso il televoto e la valutazione della giuria di esperti presieduta da Philippe Daverio verrà eletto il Borgo più bello d’Italia.Nella serata del 24 novembre scopriremo quale dei tre Borghi delle Marche, Servigliano, Mondavio e Corinaldo è entrato nella rosa dei venti finalisti. Ultima grande serata tv per seguire la sfida dei venti “gioielli italiani” in una cornice di bellezza, storia, natura e arte che conclude un viaggio straordinario dentro l’Italia dei piccoli centri.