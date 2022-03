Anche la cantante Noemi sostiene Pergola Borgo dei borghi, tanti endorsement per la città dei Bronzi

PERGOLA - Scatta oggi la seconda settimana di votazione per l’entusiasmante sfida ‘Il borgo dei borghi’, giunta alla nona edizione. A rappresentare la regione Marche è Pergola, che ha completato la presentazione dei borghi in gara all’interno del programma Kilimangiaro di Rai3, presentato da Camilla Raznovich. Subito è scattata la mobilitazione da parte dell’amministrazione comunale, di associazioni e cittadini, per quella che è una straordinaria opportunità di visibilità per Pergola e l’intero territorio regionale.

Alla festa di Pesaro Capitale della Cultura stregati dal talento di Diana che aspetta di vedere il mare

Diversi appoggi

Il sostegno per la città dei Bronzi dorati sta arrivando da più parti, dai Comuni dell’Itinerario della bellezza di Confcommercio Marche Nord e più in generale dalle Marche, e da tanti personaggi noti ‘amici’ di Pergola.

Al momento l’invito a votare per il borgo cesanense è giunto dalla cantante Noemi che ha origini pergolesi; dall’allenatore della nazionale femminile di pallavolo campione d’Europa, il marottese Davide Mazzanti; dal professore, regista, direttore artistico del Padiglione Italia a Expo Dubai Davide Rampello; dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Notari; da Ilda Muja, conosciuta per essere stata concorrente di MasterChef Italia. Altri verranno svelati nei prossimi giorni. «Pergola – sottolinea nel suo contributo video Rampelli - è un borgo meraviglioso in una regione fantastica, le Marche, tra le più belle e intatte d’Italia».

«E’ un posto a cui sono legata - gli fa eco Noemi - perché i miei nonni sono di Pergola. Un angolo di paradiso che frequento sin da piccola. Ci sono tantissime cose belle da vedere, come i Bronzi dorati. E poi la città è molto accogliente, vi invito a votarla. Spero vivamente che vinca!». La cantante anche l’estate scorsa ha trascorso qualche giorno a Pergola.

Il coach della nazionale Mazzanti

Diretto coach Mazzanti che ha registrato un video per ricordare a tutti come votare e ovviamente a farlo per Pergola. «Io vi consiglio di votare Pergola. Vi potrei raccontare della Città delle Tinte, del tartufo, dei Bronzi. Ma a Pergola soprattutto si sta bene ed è per questo che va votata», il messaggio di Paolo Notari. Non ha alcun dubbio Ilda Muja: «Storia, fascino e bellezza ma anche una gastronomia pazzesca. Un motivo in più per votare Pergola!». ‘Vota Pergola, fai vincere le Marche!’ lo slogan coniato dall’amministrazione comunale. Si può votare fino al 3 aprile nel sito rai.it/borgodeiborghi dove è pubblicata la pagina di presentazione, con tanto di video, dei 20 borghi in concorso ‘Vota il tuo borgo preferito’.

È possibile un voto al giorno

E’ possibile esprimere un voto al giorno da ogni propria mail per una sola preferenza. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la preferenza. Chi non è registrato per votare deve creare una utenza Raiplay. E’ possibile accedere anche con Facebook e altri social. Il voto via rete è gratuito. La votazione verrà chiusa domenica 3 aprile alle 23.59. La classifica finale sarà svelata durante una prima serata speciale, in onda su Rai Tre domenica 17 aprile. Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: www.rai.it/borgodeiborghi.

Ultimo aggiornamento: 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA