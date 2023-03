Le Marche dall'ambasciatrice a Parigi: incontro istituzione in vista del nuovo volo da Ancona (e non solo)

ANCONA - Una intensa “tre-giorni” a Parigi, ricca di appuntamenti e confronti istituzionali per l'assessore alle Attività produttive e al Commercio Andrea Maria Antonini, in occasione della prestigiosa fiera internazionale “Premiere Classe”. Insieme al direttore dell’Atim (Agenzia per il turismo e per l'internazionalizzazione delle Marche) Marco Bruschini, della dirigente regionale del Settore Innovazione e Cooperazione Internazionale dell'Ente Stefania Bussoletti, e del direttore dell'Ice in Francia Luigi Ferrelli, l’assessore regionale è stato ricevuto dall’Ambasciatrice italiana Emanuela D’Alessandro presso la prestigiosa sede della capitale.

Al centro del confronto tanti temi, tutti di rilievo e d’attualità, tra cui la necessità di rafforzare l’asse strategico tra i due Paesi, e nello specifico tra le Marche e la Francia, in un’ottica di collaborazione e pieno sostegno. In tale direzione si inquadrano due significative iniziative che sono scaturite al termine dell’importante tavolo di confronto: la prima riguarda la programmazione del primo volo diretto da Ancona a Parigi, il 27 maggio prossimo, voluto dal presidente Acquaroli e ottenuto dal lavoro sinergico tra l'amministratore delegato del Raffaello Sanzio Alex D'Orsogna e lo stesso Marco Bruschini.

La seconda iniziativa condivisa riguarda la Settimana della cucina italiana, che si svolgerà a novembre, e vedrà la Francia ospitare la cucina marchigiana. «Desidero ringraziare di cuore l’ambasciatrice D’Alessandro per la grande opportunità di dialogare e di confrontarci su tematiche ad ampio respiro e colme di contenuti che interessano, in particolare, la nostra regione, da sempre simbolo di creatività e di grandi progettualità», ha commentato con soddisfazione l’assessore Antonini.