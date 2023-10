Alluvione, il commissario Figliulo in visita a Pesaro: «Ristoro completo a imprese e famiglie». Ecco quali saranno i tempi

«Completo ristoro». Le due parole fondamentali. La questione è quella dei rimborsi alle imprese e alle famiglie danneggiate dall'alluvione del maggio scorso. Le ha pronunciate il Commissario post alluvione generale Francesco Paolo Figliuolo, a Pesaro, nell'incontro con i vertici istituzionali (presente l'assessore regionale Aguzzi e il presidente della Provincia Paolini) e i rappresentanti dei comuni danneggiati. «L'ordinanza per le imprese - ha riferito Figliulo - è in chiusura e a breve faremo anche quella per le famiglie. Abbiamo dato mandato alle Regioni di elaborare delle piattaforme elettroniche, già esistenti per altre emergenze, che saranno pronte dal 15 novembre in avanti. Ci sarà un tempo di istruttoria delle pratiche soprattutto dei Comuni. Ritengo che da fine novembre potremo cominciare a ristorare le imprese e poi le famiglie: completo ristoro».

Intanto, Strasburgo ha deciso di stanziare 20,9 milioni di euro per l'Italia per i danni causati dall'alluvione del settembre 2022 nelle Marche.

«Per ciò che riguarda le imprese con danni entro 40 mila euro - ha precisato Figluolo - faremo metà nella prima tranche e una seconda tranche alla conclusione dei lavori con le fatture che arrivano tramite i Comuni.