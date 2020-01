Nebbia e pioggia ma non c'è spazio per il freddo. Ecco cosa succederà nel weekend

Venerdì 3 gennaio

Sabato 4 gennaio

Domenica 5 gennaio

Ancora temperature miti, ancora sole ma anche escursioni termiche consistenti in nottata. Ecco le previsioni per il fine settimanaNord: Banchi di nebbia sulla Val Padana in sollevamento. Schiarite nel pomeriggio, salvo maggiori annuvolamenti e pioviggini sulla Liguria. Temperature in aumento massime tra 9 e 13.Centro: Molte nubi tra Toscana, Umbria e alto Lazio. Locali pioviggini dal pomeriggio su Toscana e Sardegna, meglio altrove. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 15.Sud: Sereno o poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sul Tirreno ma senza fenomeni associati. Temperature in aumento con massime comprese tra 12 e 15 gradi.Nord: Locali banchi di nebbia sulla Val Padana in sollevamento. Ampie schiarite nel pomeriggio, ma dalla notte torna qualche fiocco su Alpi confinali. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 13.Centro: Molte nubi sul Tirreno, a fine giornata arriva qualche pioggia sul versante Adriatico. Temperature stabili, massime tra 10 e 14.Sud: Progressivo aumento delle nubi, qualche piovasco tra Campania e Calabria tirrenica. Rovesci la notte su Puglia, Calabria e Sicilia. Temperature in lieve calo, massime tra 9 e 14.Nord: Sereno o poco nuvoloso su coste liguri, adriatiche, Val Padana e settori alpini, si rinforzerà infatti l'alta pressione. Temperature in flessione, massime tra 7 e 11.Centro: Variabilità residua sul versante Adriatico in miglioramento, più sole su Sardegna e regioni tirreniche. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.Sud: Qualche rovescio su Puglia, Basilicata, Calabria e Nord Sicilia, fiocchi di neve sui settori appenninici ma con tendenza a miglioramento. Temperature in diminuzione, massime tra 9 e 13.