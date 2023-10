Treia, la consigliera Edi Castellani aderisce a Civici Marche. Rossi: «Il nostro movimento si allarga nel Maceratese»

TREIA - La consigliera comunale di Treia Edi Castellani, aderisce a Civici Marche, il movimento civico rappresentato in Regione dal consigliere Giacomo Rossi. «La mia adesione - sottolinea Castellani - a questo movimento civico e regionale vuole rafforzare il mio impegno per Treia e sicuramente, con Civici Marche riuscirò a portare le istanze del nostro territorio in piani più alti».

Dopo la recente adesione del vicesindaco di Montefiore dell'Aso Tonino Maurizi, «quella del consigliere Edi Castellani è l'ennesima buona notizia per il nostro movimento che si allarga giorno per giorno - scrive il consigliere regionale Giacomo Rossi - e si struttura anche nel maceratese».