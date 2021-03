Residenza protetta "Asp Porcelli”, sono due gli ospiti ancora positivi

TOLENTINO - Asp “Porcelli” di Tolentino: la situazione, nella residenza protetta, è quasi tornata alla normalità. Infatti risultano positivi solo 2 ospiti i quali sono in buone condizioni fisiche e senza sintomi. Tutte le altre persone hanno superato la malattia e lentamente stanno tornando alle loro consuete attività quotidiane.

LEGGI ANCHE;

Il Covid fa ancora morti: oggi 15 decessi nelle Marche. La vittima più giovane aveva 59 anni /Il contagio in tempo reale

In questi giorni verranno ripetuti i tamponi per verificare la condizione degli ultimi ospiti che sono ancora positivi e si è in attesa delle decisioni dell’Asur per effettuare i vaccini, nel rispetto delle linee guida. «Un forte ringraziamento e tutta la nostra stima – sottolinea il Sindaco Giuseppe Pezzanesi - va al presidente Giorgio Sbaraglia e ai componenti del Cda Anna Andreani e Edoardo Mattioli per aver sempre seguito l’evolversi della situazione, al direttore Simone Ricci per il costante impegno profuso e per la sua costante presenza nella struttura, a tutto il personale, infermieristico e oss, amministrativo e alle operatrici della cucina che in maniera “eroica”, spesso al di là delle proprie forze, hanno operato con professionalità ed abnegazione. Un ringraziamento all’Asur, alla Regione Marche e a tutto il personale sia dell’Usca che dell’Adi, oltre a tutti i medici, anche di base, oltre ai sanitari del Potes 118 e ai volontari della Cri di Tolentino. Inoltre, ancora una volta vogliamo ringraziare la task force inviata dall’Aereonautica a Tolentino coordinata dal tenente medico Silvio Pallone e composta dal Luogotenente Vincenzo Serpico, dal 1° Maresciallo Ludovico De Marco e dal Maresciallo di 2° Classe Anselmo Pacifico. Mi sia consentito di rivolgere un pensiero a tutti gli ospiti che, loro malgrado, hanno dovuto sopportare una situazione difficile e a tutte le famiglie che hanno dimostrato grande comprensione e fiducia nella struttura. Porteremo sempre nei nostri cuori quelle persone che, purtroppo, ci hanno lasciato e di cui serberemo sempre il ricordo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA