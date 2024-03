Tolentino piange la morte Antonella Gironella, moglie dell'appuntato scelto Luca Pettinari. Aveva 52 anni. Domani il funerale

TOLENTINO – La città è in lutto per la morte di Antonella Gironella. La donna, casalinga, aveva 52 anni. E’ spirata stamattina alle 8.15. Soffriva di una malattia che non è riuscita a sconfiggere. La cinquantaduenne lascia il marito Luca Pettinari, appuntato scelto, carabiniere della Compagnia di Tolentino e i figli Lorenzo e Francesco.

Il cordoglio

Il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino e i carabinieri si stringono attorno a Luca e alla famiglia di Antonella Gironella in questo doloroso momento. Ricordano Antonella Gironella come una brava e forte mamma, di una famiglia unita, si sono sempre sostenuti a vicenda. Il funerale si svolgerà domani, martedì 19 marzo, alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Rossetti in via La Malfa a Tolentino.