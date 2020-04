Ingerisce detersivo, bambino di 21 mesi portato in eliambulanza al Salesi

TIOLETINO - Un attimo e si è rischiata la tragedia. Un bambino di 21 mesi ha ingerito del detersivo e da ieri sera è ricoverato all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Le sue condizioni non sarebbero apparse gravi, ma i medici anconetani stanno monitorando costantemente la situazione per controllare eventuali evoluzioni. L’episodio è avvenuto ieri a Tolentino attorno alle ore 18.



A dare l’allarme agli uomini dell’emergenza sanitaria sono stati gli stessi genitori. Poco dopo è giunta sul posto l’equipe del 118 che, constatate le condizioni del piccolo, ha deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo di emergenza è atterrato allo stadio della Vittoria, utilizzata normalmente come base di atterraggio per questo genere di interventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA