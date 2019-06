Imprenditrice muore â€‹in ospedale: la famiglia presenta un esposto

di Benedetta Lombo e Emanuella Addario

POTENZA PICENA - Va in ospedale per forti dolori addominali, muore la sera stessa. Annunziata Pigini, imprenditrice molto conosciuta a Potenza Picena, aveva 61 anni. Ieri mattina è stata eseguita l’autopsia, oggi pomeriggio il funerale. I parenti, affranti dal dolore, hanno presentato un esposto in procura per capire cosa sia accaduto e soprattutto cosa abbia provocato la morte così improvvisa della donna.Il dramma si è verificato il 18 giugno scorso. La mattina, poco dopo le 8, Annunziata Pigini si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova lamentando forti dolori addominali. Sottoposta a diversi accertamenti, era poi stata trasferita al reparto di Medicina d’urgenza. In serata le era stato somministrato un antidolorifico e dopo pochi minuti il malessere è diventato più intenso, la 61enne ha avuto difficoltà respiratorie e nel giro di mezz’ora è morta. Un decesso inspiegabile per i parenti.