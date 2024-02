POTENZA PICENA Un’intera comunità in lutto a Potenza Picena per la scomparsa di Chiara Bordoni. Aveva 51 anni e si è arresa di fronte a una malattia contro cui combatteva da tempo ma che non le ha lasciato scampo. Laureata in Filosofia a Unimc, lavorava nel campo dell’editoria e della comunicazione e a Porto Potenza aveva gestito fino a un anno fa la libreria Safarà.

L’impegno



La 51enne, durante l’ultimo appuntamento elettorale nel 2019, si era anche candidata come consigliera in una lista civica alle elezioni comunali, sostenendo il candidato sindaco di centrosinistra Edoardo Marabini. A ricordarla è il candidato sindaco Mario Morgoni: «Porto Potenza perde un importante punto di riferimento per la cultura. Chiara è stata sempre una persona molto impegnata culturalmente anche nell’organizzazione di diversi eventi in città. Una persona disponibile, aperta, solare di cui la comunità sentirà la mancanza.

Un lutto che si aggiunge a quello della farmacista Roberta Filippetti scomparsa proprio una settimana fa». In tanti ieri si sono stretti attorno ai familiari - la 51enne lascia i genitori e una sorella - alla sala del commiato Carestia. Oggi alle 15 il funerale nella chiesa del Corpus Christi.