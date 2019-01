Rubate altre due auto ma subito ritrovate e recuperate in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Auto rubate in fuga verso Foggia, i carabinieri le intercettano e tornano in mano ai legittimi proprietari. L’altra notte a Porto Recanati sono state rubate due automobili, una Golf e una Citroen C3, mentre è stato registrato il tentativo di furto di una Opel Crossland. Alla denuncia di furto dei rispettivi proprietari sono immediatamente seguite le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione. Le ricerche sono state diramate anche ai colleghi della provincia di Foggia, dove spesso queste automobili vengono portate per essere smontate per i pezzi di ricambio. In questo caso le ricerche sono state positive e i carabinieri di Cerignola sono stati abilissimi ad intercettare le auto: alla guida si trovavano due pregiudicati del posto. Le auto, come detto, ora verranno riconsegnate ai loro proprietari.