MACERATA Lutto in città per la morte dell’avvocato Armando Ciotti, maceratese di 82 anni, iscritto all’Ordine degli avvocati da 53 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di San Giorgio mentre la camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’ospedale cittadino. Ciotti lascia la moglie Gabriella Almanza, docente di lungo corso di Unimc e la figlia Maria Vittoria, avvocata.

La commozione

Grandi l’emozione e il cordoglio per la notizia della scomparsa di un esponente di una storica famiglia di avvocati. Una perdita per la città ben sintetizzata dalle parole di Gianluca Micucci Cecchi che, di recente, aveva avuto modo di premiarlo nel corso di una iniziativa del Rotary: «Ho avuto il piacere e la fortuna di apprezzarne le grandi doti di vera umanità, di profonda intelligenza e di assoluta signorilità, qualità oggi rarissime e pressoché introvabili. Elegante sempre nei suoi modi, carismatico e affascinante, ma sempre riservato e garbato. Quando una persona così se ne va lascia un vuoto incolmabile sia in famiglia che nella nostra città».

Il rotary Alessandrini

Le parole del presidente del Rotary Aldo Alessandrini: «È stato un valentissimo avvocato, di grande cultura e levatura morale». Il ricordo della consigliera regionale della Lega Anna Menghi che, da praticante, aveva frequentato lo studio legale: «Una notizia che mi ha addolorata moltissimo. Con Armando Ciotti se ne va un pezzo importante della mia vita. Avvocato di grande talento, mi accolse nel suo studio quando, da giovane laureata in giurisprudenza, mi apprestai a compiere il praticantato per l’esame forense. Riservato e con un profondo senso di giustizia, è stato vicino a me e alla mia famiglia nei momenti più importanti, divenendone un amico prezioso. La sua scomparsa lascia un vuoto che il tempo non potrà mai colmare».