Addio ad Angelo Siciliano, ha guidato per 18 anni la caserma dei carabinieri di Corridonia

CORRIDONIA - Arma dei carabinieri in lutto. È morto all’età di 77 anni l’ex luogotenente Angelo Siciliano. Ha guidato per ben 18 anni la stazione di Corridonia, distinguendosi sempre per professionalità e grande attaccamento al lavoro. Un vero punto di riferimento per tutta la cittadinanza sul fronte della sicurezza. Un uomo dello Stato, sempre in prima linea a tutela della legalità. Originario della Puglia, aveva prestato servizio anche in Calabria, Sardegna e Campania. Stroncato da una malattia, il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Angelo Siciliano era arrivato a Corridonia nel 1990, restando al comando della caserma fino al 2008, quando è andato in pensione, passando il testimone al luogotenente Giammario Aringoli. Angelo Siciliano lascia la moglie Maria e i figli Pietro Antonio e Maria Rosanna, entrambi avvocati. La notizia della morte a Corridonia si è diffusa immediatamente a macchia d’olio, suscitando una profonda commozione. Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia del militare dell’Arma in questo momento di grande dolore. Ieri sera la cerimonia funebre doveva ancora essere fissata.

