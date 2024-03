CINGOLI Si è spento a 82 anni Alessandro (Sandro) Mosca, ragioniere comunale, colonna della Cingolana calcio negli anni ‘60 e ‘70, ma soprattutto grande custode della storia della città che ha raccontato in diversi volumi tra cui “Cingoli: dal 1940 al 1960” (Il quotidiano nella memoria: parole e immagini). Testi che hanno dato ai cingolani e non solo l’occasione di ricordare o di conoscere come si viveva a Cingoli nel secondo dopoguerra fino al 1960.

Le pubblicazioni

Traspare in queste due pubblicazioni, un intenso amore per la natura del territorio cingolano, testimoniata dagli autori (Alessandro Mosca e sua moglie Riccarda Lippi) con parole significative ed inedite fotografie. Non di meno importanza anche un’altra edizione dei due cingolani: “Cingoli: dal 1900 al 1940 – Eventi e storie”, ricca di storie, eventi, immagini e avvenimenti del passato cingolano tratti da archivi di istituzioni culturali pubbliche o di privati conservatori e cultori di storia locale. Tre autentici capolavori. Mosca ha anche il merito di essere riuscito a far rivivere il gioco del pallone a bracciale (presente a Cingoli prima del XVIII secolo): sua, infatti, l'iniziativa che ha portato alla costituzione del gruppo cingolano Amatori gioco del pallone a bracciale, dando così il via nel 1985 alla prima rievocazione storica “Cingoli 1848”.

La creatività

Un uomo pieno di creatività: straordinarie le sue creazioni che rappresentavano la natività, per anni in mostra per le vie della città durante il periodo natalizio. Lascia la moglie Riccarda, i figli Claudia con Alessandro e Gabriele con Carmen, i nipoti Matilde, Federico e Francesco. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 alla Collegiata di Sant’Esuperanzio per l’ultimo saluto alla sua tanto amata Cingoli.