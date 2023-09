Volo «da incubo» con il cane accanto 13 ore. Coppia denuncia la compagnia aerea: «Quell'animale puzzava troppo». E ottiene un rimborso

Singapore Airlines è finita sotto accusa, per colpa di un cane. Una coppia di passeggeri è riuscita a ottenere un rimborso perché un cane sul volo «puazzava troppo, lo abbiamo dovuto sopportare per tutto il percorso da Parigi a Singapore». Gill e Warren Press affermano di essersi ritrovati seduti accanto a un cane e al suo proprietario durante il viaggio di 13 ore: era lo scorso a giugno. È un cane «abbastanza carino da guardare, ma per tutto il volo emetteva cattivi odori: erano così forti che alla fine abbiamo ceduto i posti premium e siamo andati in economy».

La coppia sostiene che quel bulldog «sbuffava rumorosamente». mesi di trattative con Singapore Airlines prima di ottenere un rimborso di 1.410 dollari. la coppia però, intende donare il denaro a un'organizzazione di cani guida nella loro nativa Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda i loro viaggi futuri, i due apprezzerebbero semplicemente di venire avveriti nel caso fossero seduti accanto a un animale. Gil assicura: «Mi aspetto di vedere un bambino. Mi aspetto anche bambini piccoli. Ma non mi aspetto un cane».