Little Tony. la figlia a Verissimo: «Da bambina trattata come un pacco postale, ho cambiato 50 tate»

Cristiana Ciacci, l'unica figlia di Little Tony, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha raccontato tutta la sua infanzia e poi l'adolescenzai non facile di una bambina che è nata e cresciuta sotto i riflettori. Cristiana ha rivelato: «La mancanza di amore che i miei genitori mi hanno fatto vivere perché erano impegnati con il lavoro, mi ha creato voragini immense dentro».

Il racconto di Cristiana

Cristiana Ciacci ha raccontato che nel periodo dell'infanzia non ha vissuto molto con i genitori: «Da bambina ero trattata come un pacco postale: sballottata a destra e sinistra, passavo da una casa all'altra come se nulla fosse. I miei genitori non erano mai con me, nella mia infanzia ho cambiato 50 tate».

Cristiana e il compleanno di Little Tony

Little Tony e la figlia Cristiana Ciacci festeggiavano sempre insieme il loro compleanno perché entrambi sono nati il 9 febbraio. Cristiana ha detto: «Per lui festeggiare con me era importantissimo: la mattina del compleanno mi faceva sempre trovare delle rose rosse in camera da letto».