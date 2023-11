Tommaso Zorzi risponde a Pupo dopo le sue critiche al Grande Fratello: «A me ha fatto ca***e lui»

Le dichiarazioni rilasciate da Pupo in merito alla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello stanno facendo molto discutere e stanno dividendo il web. A distanza di tempo, nelle ultime ore il cantante ha parlato della sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, quando ha lavorato come opinionista per due edizioni consecutive (2020 e 2021). Il cantante per esprimere il suo pensiero in merito a ciò non ha usato parole molto dolci. Proprio per questo motivo, Tommaso Zorzi, ex concorrente del GfVip, ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione. Ma procediamo con ordine.

Le parole di Pupo

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, durante un'intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini solo perché non aveva altri impegni. «Per due anni ho fatto l'opinionista al Grande Fratello e c'era la pandemia, non avevo molto da fare - ha sottolineato Pupo -.

Ma non ho mai visto un minuto di Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, ossia un autore televisivo. Io non avevo la forza perché mi faceva ca***e».

A Tale proposito, a distanza di poche ore, Tommaso Zorzi ha lasciato un commento in merito alle dichiarazioni di Pupo a corredo di un post Instagram pubblicato da Trash italiano. «A me da concorrente aveva fatto ca***e come opinionista».

Una replica o meglio dire, una frecciatina, quella di Zorzi, per nulla velata a Pupo.