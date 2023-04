Tommaso Zorzi eterofobo: «La discoteca con le coppie? Un centro di igiene mentale. I gay salveranno il mondo»

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto la sua omosessualità. Anzi, si è sempre schierato in prima persona per difendere i diritti degli omosessuali. Ma, nelle sue ultime Instagram stories ha parlato delle coppie eterosessuali. E non è stato poi, così gentile. «Sono andato in una discoteca etero e sembrava un centro di igiene mentale. Ma che problemi hanno? É orrendo», ha sottolineato Zorzi.

Tommaso Zorzi ha scelto, questa volta, coraggiosamente di non restare in silenzio e di porre "ironia" sulle coppie eterosessuali. Così, di getto e senza peli sulla lingua. «Gli etero vivono nel 2012. Non vedo l'ora che la gente mi dica che sono eterofobo», ha detto nelle sue Instagram stories. «Ieri ho capito che i gay salveranno il mondo. Perché il mondo non può essere in mano a gente che alle 5.30 del mattino grida: "Se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo". I gay non lo farebbero mai», ha poi concluso.