Mara Venier chiama in studio Nicola Carraro: «Ti amo, sei la fortuna della mia vita»

Fuori programma a sorpresa stamattina nello studio di Eleonora Daniele. Nel corso della puntata di Storie Italiane su Rai1, mentre la conduttrice intervistava l’imprenditore Nicola Carraro, Mara Venier ha telefonato in diretta per rivolgere un messaggio d’amore al marito. “Nicola ti amo, sei il grande amore della mia vita”, ha detto la Venier e Carraro commosso le ha risposto: “Non farmi piangere, altrimenti facciamo una soap opera”.



La Venier, poi, ha spiegato alla Daniele: “Nicola mi ha cambiato la vita. Mi ha conquistato pian pianino con il suo modo di essere, con la sua intelligenza, con la sua ironia, con il suo essere sempre sopra a tutto. Lui vola alto, riesce sempre a vedere la parte più bella delle cose. È un uomo buono, generoso, è la vera fortuna della mia vita. È riuscito a darmi equilibrio e serenità, sempre mantenendo il mio modo di essere. Non mi ha mai voluto cambiare. Ha amato quello che io sono e questa è la cosa più bella”.



Il marito visibilmente emozionato ha quindi raccontato: “Mara è moglie, amante, mamma, nonna, cuoca, cameriera, grande star televisiva… è straordinaria: stare con lei è come andare sulle montagne russe, non ci si stanca mai”. Carraro infine ha parlato del loro rapporto che dura da ormai diciotto anni e ha svelato una piccola curiosità: “L’ironia in una vita di coppia è fondamentale. Io e Mara abbiamo lo stesso modo di pensare e vivere. Ci piace scherzare”.

