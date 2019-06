Noemi Letizia, relax in Costiera Amalfitana per l'ex «Papi Girl»

di Ciriaco M. Viggiano

I tempi in cui tutta Italia parlava di lei e della presenza dell'ex premier Silvio Berlusconi alla festa per il suo diciottesimo compleanno, sono ormai lontani. A distanza di dieci anni,, ma una mamma bella ed entusiasta. Lo dimostra la fotografia che la 28enne di Portici ha pubblicato sul suo profilo Instagram: uno scatto che la ritrae in bikini rosso, circondata dai bambini, nelle acque di Sorrento. A margine, due parole cariche di dolcezza: «Troppo mamma», con tanto di cuoricino.Archiviata la storia d'amore con Vittorio Romano, il rampollo della Napoli bene sposato a giugno 2017 sulla spiaggia di Recommone e padre dei suoi primi due figli, Noemi si è avvicinata per un breve periodo all'avvocato Carlo d'Orta per poi ritrovare definitivamente amore, stabilità e serenità tra le braccia di Carlo Pica, 50enne costruttore partenopeo. Ed è proprio con quest'ultimo che la bella porticese ha messo al mondo il suo terzo figlio. Un ruolo, quello di mamma, che la Letizia dimostra di vivere con felicità contagiosa ed entusiasmo travolgente.Avvistata qualche settimana fa ad Agnano per la festa di compleanno di Alessandra Rubinacci, Noemi Letizia è stata recentemente selezionata per far parte di un nuovo reality in salsa partenopea: "Casa Rubinacci Relais", programma che per quasi cento giorni documenterà la vita quotidiana di sei napoletane, giovani (ma non troppo), che hanno sbaragliato la concorrenza di tante altre donne pronte a partecipare ai provini nella speranza di accaparrarsi un "posto al sole". Noemi, manco a dirlo, è stata la prima a essere annunciata ufficialmente come partecipante al nuovo reality.