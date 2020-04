Meghan Markle, l'indiscrezione choc: «Ecco perché è scappata da Londra. Colpa di Kate Middleton...»

Meghan Markle , l'indiscrezione choc: «Ecco perché lei e Harry sono scappati da Londra. C'entra Kate Middleton». Come riporta il Daily Mail, la duchessa di Sussex avrebbe rivelato ai suoi amici americani il motivo per il quale lei, Harry e il piccolo Archie si sono trasferiti negli Stati Uniti. E c'entrerebbe anche Kate Middleton .

Che il rapporto tra le due cognate non fosse idilliaco, sarebbe stato fosse chiaro. Ma secondo i rumor i contrasti sarebbero arrivati al punto da spingere i duchi di Sussex alla "fuga" dal Regno Unito. Meghan Markle non avrebbe tollerato la presunta disparità di comportamento della famiglia reale nei confronti della duchessa di Cambridge. «Se Kate fosse stata criticata dalla stampa, nessuno l'avrebbe tollerato», spiega una fonte.

Meghan quindi accuserebbe la royal family di non averla protetta dai media come fatto con la moglie del principe William. Occhi puntati ora sul libro dei duchi di Sussex in uscita ad agosto. Bufera in arrivo a Buckingham Palace? Staremo a vedere.

