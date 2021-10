Olga Plachina, ecco chi è la moglie di Aldo Montano: una vita tra passerelle e piste di atletica

Giovanissima, atletica e modella. Ecco chi è Olga Plachina la 24enne russa che ha fatto perdere la testa ad Aldo Montano. Occhi azzurri, capelli biondi e fisico mozzafiato. Olga si divide tra le passerelle di alta moda e le piste di atletica essendo campionessa nella specialità dei 400 metri a ostacoli. Nonostante i 16 anni di differenza tra lo schermitore olimpico e la modella è stato amore a prima vista e si sono sposati nel 2016 in Siberia dopo avere scoperto di essere in attesa della prima figlia. La piccola Olimpia ora ha 4 anni e da qualche mese i ragazzi sono genitori anche di Mario jr.

Olga e Aldo: come si sono conosciuti?

I due si sono incontrati durante i Giochi olimpici invernali di Soči (Russia) del 2014, dove lei assisteva alla gara di un’amica. Poi la conoscenza è proseguita in una discoteca: è stato un colpo di fulimine, ma lei per un interno mese è sparita. «Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme», ha raccontato Aldo al settimanale Chi. Montano appare innamoratissimo nella casa del Gf vip e ha confidato in un'intervista di essere stato mandato nel reality proprio da Olga.

