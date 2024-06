Aldo Montano inizia la riabilitazione dopo l'operazione all'anca: «Primi passi»

«Primi passi». Sono queste le parole che Aldo Montano scrive nelle sue Instagram stories dopo essersi sottoposto all'intervento per l'inserimento di una protesi a seguito di una necrosi. L'ex gieffino e campione di scherma si sta impegnando a muovere i primi passi aiutandosi con il deambulatore. Dopo l'operazione, lo schermidore si mostra sui social sempre più sereno e combattivo grazie al supporto del dottor Andrea Cheli e lo staff medico che sta cercando di aiutarlo durante la sua riabilitazione.

La riabilitazione

Lo schermidore mentre cerca di muovere i primi passi in ospedale indossa una t-shirt bianca, una calza elastica post operatoria e un pannolone per adulti a mutandina. «Che squadrone ragazzi - ha scritto Aldo Montano sul suo profilo Instagram -.

Grazie al dottor Andrea Cheli per l’intervento, al primario di ortopedia dell’ospedale Sassuolo per aver messo in piedi un grande team di professionisti, competente, super preparato e pure simpatico. Adesso un piccolo trasferimento in riabilitazione e fisioterapia che non vedo l’ora di imparare a camminare di nuovo».

Numerosi sono stati i messaggi di vicinanza dei follower al post che Aldo Montano ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «In bocca al lupo campione. Buona guarigione», ha scritto una fan. E ancora: «Forza Aldone, siamo tutti con te».