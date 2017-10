Michael Fassbender e Alicia Vikander sposi Nozze segrete a Ibiza

di Giacomo Perra

Sono una delle coppie più belle e affiatate di Hollywood e a breve (molto a breve) convoleranno anche a giuste nozze. Per qualcuno, però, Michael Fassbender e Alicia Vikander, attori tra i più celebrati e importanti del cinema mondiale, marito e moglie lo sarebbero già da un giorno. Stando infatti ad alcune indiscrezioni, le due star si sarebbero sposate ieri in una cerimonia (quasi) top secret svoltasi in un resort di lusso di Ibiza.Il quasi è relativo al fatto che le foto del lieto evento - per altri, invece, solo una festa prematrimoniale con amici e parenti in vista delle imminenti nozze - scattate dagli immancabili paparazzi sono finite online. Nelle immagini, Michael e Alicia sfoggiano un look che più casual non si può (camicia a fiori sbottonata per lui e occhiali a cuore per lei) e sorridono felici. Innamoratisi sul set del film The Light Between Oceans, film del 2014 che fece scattare il più classico dei colpi di fulmine, i due, nelle scorse settimane, avevano espresso al Sun l’intenzione di sposarsi a Ibiza, un’intenzione, a quanto pare, già divenuta realtà.