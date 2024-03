Kate Middleton riappare in pubblico, con William nel suo negozio preferito: «Aveva un aspetto felice, sembrava in salute»

Kate Middleton, ultimamente, è stata al centro del gossip di tutto il mondo: "Che cos'ha avuto?", "Perché nessuno risponde quando si chiede di lei?", "Quando tornerà in pubblico?" oppure "Che fine ha fatto?". Queste sono solo alcune delle molte domande che, nelle settimane scorse, i sudditi inglesi e non si sono posti riguardo alla principessa del Galles. Kate è stata operata lo scorso gennaio e dopo avere appreso che si trovava alla London Clinic di Londra, di lei nessuna notizia, a parte quella che sarebbe tornata ai suoi impegni pubblici solamente dopo Pasqua. Poi, ecco lo scandalo della foto modificata e, quindi, un prolificare incontrollato di teorie complottiste sul web. Nelle scorse ore, però, la dichiarazione di un testimone al Sun avrebbe tranquillizzato un po' gli inglesi sulle condizioni di Kate che sarebbe stata avvistata con William al Windsor Farm Shop.

Le dichiarazioni del testimone

William e Kate sarebbero stati avvistati da un testimone in uno dei loro negozi preferiti: il Windsor Farm Shop. L'emporio, che vende prodotti agricoli, si troverebbe a poco più di un chilometro di distanza da Adelaide Cottage, a Windsor, dove vivono i principi del Galles. William e Kate erano da soli, con loro non c'erano George, Charlotte e Louis.

Il testimone ha raccontato al: «Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate era fuori dal negozio a fare shopping con William e sembrava felice, era sorridente e stava bene. I bambini non erano con loro, ma il fatto che fosse andata a fare la spesa è un buon segno, significa che si sta riprendendo».

Il ritorno di Kate

I sudditi inglesi (e non solo) non vedono l'ora di vedere Kate Middleton di nuovo attiva e in pubblico e, stando a quanto riporta il Telegraph, la principessa potrebbe tornare già la domenica di Pasqua ed effettuare la tradizionale passeggiata con la famiglia, nella quale verrebbe fotografata per la prima volta dopo svariati mesi di assenza giustificata.