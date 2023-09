Giorgia Soleri, l'ex di Damiano mostra un décolleté sexy (ed esplosivo) nelle storie: «Voglio solo dormire»

Giorgia Soleri, in questo momento, come la maggior parte degli influencer e personaggi pubblici italiani e non, si trova a Milano per la settimana della moda. L'attivista ha registrato alcune storie Instagram sul proprio profilo in cui spiega ai fan di essere un po' stanca e di "volere solo dormire". L'occhio dei follower di Giorgia, però, non è caduto proprio su ciò che ha scritto ma sul suo outfit e, soprattutto, sul suo seno esplosivo.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è seduta sul sedile posteriore di un auto e, molto probabilmente, si sta recando a una delle sfilate in programma oggi, giovedì 21 settembre. L'influencer, mentre sbadiglia, ascolta la canzone intitolata "Voglio dormire" di Anita Traversi e, poi, scrive: «Stavo per fare una storia con scritto "che sonno"... eccoci qui», poi, nella foto successiva, l'attivista, con un'espressione un po' infastidita, ribadisce: «No davvero... che sonno».

Giorgia indossa un vestito nero con una scollatura che non lascia nulla all'immaginazione, sicuramente, i suoi follower che, ogni giorno, la riempiono di complimenti, avranno apprezzato gli scatti sexy.

Giorgia Soleri e i social

Giorgia Soleri, sui social, lotta da anni per l'emancipazione della donna e per i suoi diritti e il fatto di mostrare il corpo femminile è uno dei messaggi che vuole condividere con i suoi fan: anche se una donna è sexy non significa stia dando un permesso implicito all'uomo di fare qualcosa. Una delle battaglie per cui Giorgia è spesso scesa in campo è proprio la violenza sulle donne.