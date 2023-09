Al Pacino e la compagna Noor Alfallah (di 54 anni più giovane) si sono lasciati. Solo tre mesi fa è nato il figlio

Al Pacino e Noor Alfallah, la compagna più giovane di 54 anni più giovane, si sono lasciati. E pensare che solo tre mesi fa (il 6 giugno) era nato il loro figlio, Roman Alfallah Pacino. Noor, 29 anni, ha chiesto il mantenimento del figlio presentando i documenti al tribunale di Los Angeles chiedendo l'affidamento del bambino, aggiungendo che vuole che l'attore 83enne abbia visite costanti. Lo riporta The Blast, che racconta di aver visionato i documenti. Al Pacino e Noor Alfallah erano legati dall'aprile 2022, e il 6 giugno era nato il loro figlio al Cedar's Sinai Hospital di Los Angeles. Il protagonista di Scarface è già padre di tre figli con due donne diverse: i gemelli ormai 22enni Olivia Pacino e Anton James Pacino con Beverly D'Angelo e Julie Pacino, 33 anni, con Jan Tarrant.

Il figlio nato il 6 giugno

Alfallah ha spiegato al tribunale che è disposta a concedere alla star del cinema il mantenimento congiunto, in modo che Al Pacino abbia voce in capitolo su questioni relative all'istruzione, alla religione, alle cure mediche.

Nella documentazione legale, spiega The Blast, Alfallah ha inserito un documento intitolato «dichiarazione volontaria di parentela», che sia lei che Al Pacino hanno firmato sei giorni dopo a nascita del figlio. Il documento, firmato da un testimone terzo, riconosceva la paternità del bambino ad Al Pacino. Nella documentazione, però, sembra non sia indicata una cifra per il mantenimento del figlio. A stabilirlo sarà il giudice.