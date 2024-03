Fedez alla premier di Lol 4, il treno ritarda lui si cambia nel vagone

Un piccolo imprevisto ha coinvolto Fedez ieri sera: il rapper si stava dirigendo a Roma per la premiere di LOL 4, programma in streaming su Prime Video condotto insieme al comico Frank Matano, quando a un certo punto il suo treno inizia a fare ritardo costringendo l'artista a cambiarsi d'abito sul vagone.

Per Fedez ecco che improvvisamente il suo vagone diventa una cabina armadio e il rapper posta delle buffe storie sui social mentre mostra il cambio look in condizioni affatto comode.

La scena è avvenuta davanti allo staff del treno, che divertito ha iniziato a riprendere la scena mentre l'artista, che non ha nascosto l'imbarazzo nonostante il divertimento, si sistemava tra le poltrone.

Tutto è bene quel che finisce bene... Nonostante l'incidente di percorso Fedez è arrivato sul red carpet con un look impeccabile, sfoggiando un completo nero e camicia bianca.