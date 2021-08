Fedez e Sgarbi, è scontro social: «Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine»

Fedez-Sgarbi è ancora scontro social. Non è la prima volta infatti che tra il cantante e il critico d'arte scoppiano delle scintille. Stavolta la polemica si è incentrata sulla linea di smalti semipermanenti dai colori fluo realizzati da Fedez in collaborazione con Layla Cosmetics. Vittorio Sgarbi parte quindi all'attacco e nella giornata di ieri pubblica un collage di due foto del marito di Chiara Ferragni, una del viso e una delle unghie e con scritto: «Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine».

Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine. @stampasgarbi pic.twitter.com/FBTw9jRlFy — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) August 28, 2021

«Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del Paese sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante», ha replicato stizzito Fedez. In tanti, a dir la verità, hanno preso le parti del cantante, spesso, anche per sua scelta, al centro di polemiche e scontri socil. «Si vede che ti pensa sempre… d’altronde ‘chi disprezza compra», ha scritto una ragazza. «Ha pure sprecato il tempo per fare il collage», ha invece scritto un’altra ironicamente.

Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi?

Per il senatore le priorità del paese sono lo smalto sulle unghie?

Il tenore dei commenti poi è agghiacciante https://t.co/Wm84f66hIb — Fedez (@Fedez) August 29, 2021

