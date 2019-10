Tenera foto sull'attenti di Chiara Ferragni con Fedez e Leone. I fan notano un dettaglio: «È uguale»

Chiara Ferragni, la tenera foto sull'attenti con Fedez e Leone. Ma i fan notano un dettaglio: «È uguale». L'influencer più famosa del mondo ha appena postato su Instagram una serie di scatti in cui è ritratta con il marito e il figlio in teneri atteggiamenti casalinghi. Ma ai più attenti non è sfuggito un particolare.

Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore per Roma «La mia città preferita»

Ferragni fotografa Fedez mentre dorme a bocca aperta. «Ma le mamme non dormono mai?». La risposta di Laura Pausini

Nelle immagini, il piccolo Leone, con indosso un pigiamino di Batman, posa accanto alla mamma e al papà. Nello scatto che li vede sull'attenti i fan notano qualcosa: «Quando ha l'espressione seria è identico a Fedez». E ancora: «Assomiglia a Chiara, ma l'espressione è del padre». Insomma, per i fan dei Ferragnez baby Leone sarebbe tale e quale a papà Fedez. In ogni caso, la tenera gallery casalinga fa il giro del web. I Ferragnez colpiscono ancora.

Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA