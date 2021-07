Chiara Appendino, la foto della sindaca (in bikini tricolore) 15 anni fa per Italia-Francia. «Che fine ha fatto il costume?». La risposta è virale

«Dove eravate a quest'ora il 9 Luglio 2006?", inizia così un post di Diretta Goal che diventa virale. Il sito - in attesa della finale di stasera Italia-Inghilterra - rilancia infatti sui social una foto in cui risalta una bella ragazza con un bikini tricolore e la scritta "Italia" dipinta in bianco, rosso e verde sulla pancia all’Olympiastadion di Berlino il 9 luglio 2006, il giorno del trionfo degli azzurri al Mundial. Sorpresa delle sorprese, quella ragazza risponde nei commenti: "Allo stadio a Berlino e questa foto direi che lo prova", firmato Chiara Appendino. Già, non è solo una somiglianza: quella tifosa, allora 22enne, è proprio l'attuale sindaca di Torino.

Il riconoscimento ha provocato la sorpresa di tanti commentatori che hanno riversato like al post. Tra i tanti like, però, anche qualche frecciatina velenosa: «Che fine ha fatto il bikini tricolore?». E la Appendino ha risposto anche questa volta. "Lo lanciai in campo quando Fabio Grosso segnò l'ultimo rigore e poi fu impossibile ritrovarlo", commenta con lodevole autoironia l'attuale sindaca di Torino.

