Caterina Balivo, crisi con il marito Guido Brera? «Lui non appare più». Poi lei svela tutto. La conduttrice campana ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, nell'isola di Favignana, dove ha festeggiato il matrimonio della sorella Sarah insieme a tutta la famiglia.

Caterina Balivo ha documentato con foto e video su Instagram i giorni di festa, ma ai fan non è sfuggito un particolare. Come riporta il sito Gossip e tv, i follower hanno notato che nelle immagini di Favignana non sarebbe mai apparso Guido Brera. Tanto è bastato per far nascere il rumor: «Sono in crisi?».

Ma a chiarire tutto è la diretta interessata. Caterina Balivo, infatti, rispondendo a una domanda di una fan avrebbe detto che non c'è alcuna crisi con il marito. E se lui non appare in video e foto, è perché non ama essere ripreso. Tutto tranquillo dunque? Staremo a vedere.

