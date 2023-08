Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pronti al matrimonio: «Aspetto la sua proposta, vorremmo dei figli»

Dal primo incontro, quando lui era impegnato, ai pregiudizi della gente, passando per la voglia di diventare genitori. La storia d'amore tra l'attore Giulio Berruti e la politica Maria Elena Boschi continua dopo tre anni, a gonfie vele e la coppia ha deciso di esporsi per la prima volta, con un'intervista di coppia, dove hanno parlato della loro relazione a cuore aperto, confidando anche i loro piani per il futuro.

Giulio Berruti ha raccontato la prima volta che ha visto Maria Elena Boschi, è stato amore a prima vista: «La prima volta che ci siamo incrociati è stato nel 2015.

Ero un povero attore e lei, invece, era già ministro! Uscivo dalla prima del film I bambini sanno di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla... Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più. Dopo quel primo incontro ho subito pensato che prima o poi mi sarei fidanzato con Maria Elena... - continua il romano - Avevo percepito qualcosa di speciale tra noi, anche se ci siamo rivisti solo due anni dopo. Stavolta al Quirinale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Mia madre ha lavorato lì per anni. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi».

In quel periodo Giulio era fidanzato con un'altra donna e poco dopo si è trasferito negli Stati Uniti. Quando, tuttavia, la storia è giunta al termine, lui ha deciso che avrebbe conquistato Maria Elena.

Giulio e Maria Elena, la loro idea di famiglia e figli

Maria Elena Boschi ha raccontato: «Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii»

I pregiudizi sulla loro storia d'amore

Non sono mai mancate le critiche per la loro storia d'amore: «Sui social leggevo frasi irripetibili. Offese gratuite che credo siano frutto di un certo imbarbarimento di una parte della società italiana. Mi è accaduto di essere offeso in mezzo alla strada solo per il fatto di stare con lei. All’estero non sarebbe successo», ha raccontato Giulio Berruti.

Maria Elena ha continuato: «In realtà facciamo una vita normale. Giulio ha due lavori e io cerco di mantenere il mio impegno come avvocato. Provo a dimostrare che i pregiudizi sono sbagliati, ma se fai politica non puoi piacere a tutti».

E il matrimonio?

«Aspetto che Giulio me lo chieda», ha detto Maria Elena Boschi, ridendo. E Giulio Berruti ironizza: «Anche io che lo faccia lei... Scherzo! Non c’è una data, ma c'è sicuramente la voglia di sposarci».

I fan non vedono l'ora di vederli convolare a nozze.