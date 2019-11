Alba Parietti, foto con le scarpe, scambio di battute con il follower: «Spero che riaprano i manicomi»

Risposta lapidaria da parte di Alba Parietti al commento di un follower sotto un post con un paio di scarpe in primo piano. Parietti aveva pubblicato su Instagram, in vista della puntata di Tv Talk in programma domani, la foto in camerino con i piedi sul tavolo. Un utente ha colto l'occasione per una riflessione che ha lasciato sbigottiti anche gli altri followers.

«Quelle scarpe che porti sono il simbolo delle dominatrici asessuate... fanno vedere che sono femmine, ma la femmina in loro è esaurita e depressa... Non si campa credendo di essere l'unica fi*** al mondo... Spero che riaprano i manicomi... Troppa gente inutile per strada a conturbare le buone azioni cattoliche...», è il commento giudicato senza senso nella maggior parte dei commenti. La replica di Alba Parietti è stata immediata: «Guarda, i manicomi li ho visti e non mi auguro che riaprano. Ma tu ti devi curare e davvero molto seriamente».



