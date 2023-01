Alba Parietti, le foto in costume a 61 anni attirano gli hater: «Vorrei vederti al mattino senza filtri...». La sua risposta zittisce tutti

Alba Parietti si trova a Courmayeur per trascorrere le festività natalizie insieme al suo nuovo amore, Fabio Adami. Tra montagne innevate e momenti di relax nella jacuzzi, la showghirl intrattiene ogni giorno i follower sulle Instagram stories mostrando la casa di lusso in cui sta alloggiando e dove sta trascorrendo i primi giorni del nuovo anno. Non mancano però le polemiche e gli insulti...

Il post su Instagram

In un lungo post condiviso su Instagram, la 61enne si è lasciata andare a un commento autocelebrativo: «Sono anni che mi sento definire come se fossi uno strano animale e in realtà strana lo sono, animale anche in trasformazione e con stupore ancora più camaleontica. Ciò che più mi importa è dare sempre il massimo a me stessa e a chi amo. Avrò tempo per rassegnarmi e dormire quando la vita non mi darà più modo di esistere, ma fino a quel momento mi voglio rappresentare nel modo che più mi somiglia: piacendomi», ha esordito la showgirl.

«Ho il gusto perverso di essere criticata, amata e odiata solo perché mi piace piacere e piacermi. Non c’è superficialità in questo, c’è consapevolezza, impegno e sfida alla vita, al tempo, ai luoghi comuni, alla morale comune. Io sono questa: vanitosa, infantile, adolescente nell’anima. Una lolita di un’età certa che rifiuta di entrare negli stereotipi di una società che decide come e quando tu sei competitiva, giovane, vecchia, forte, quando hai fatto il tuo tempo, quanto vale ancora il tuo tempo. E più il tempo passa più il mio tempo vale. Mi spiace per chi non crede che la bellezza sia un valore, una fierezza, perché la bellezza non è mai di per se legata alla superficialità ma alle emozioni che riesce a scatenare che sono tutt’altro che banali. Ognuno dovrebbe fare di se stesso un’opera d’arte, crescendo, curandosi, studiando, seguendo i propri talenti, valorizzandosi, amandosi, non solo esteticamente, ma spiritualmente, con ambizioni che ti facciano sentire fiera di chi sei», conclude Alba Parietti condividendo a corredo del testo delle foto in cui si ritrae in costume da bagno con un sorriso smagliante.

Il post, però, ha scatenato gli haters nei commenti: «Vorrei vedere come sei davvero al mattino senza filtri appena scesa dal letto e poi ne riparliamo». La sua risposta al veleno ha messo a tacere tutti gli insulti: «Secondo l'uomo che mi ama e vive con me il mattino è il mio momento migliore. E non è il solo a dirlo, guarda un po' che delusione». Non mancano però i commenti positivi di chi ha apprezzato il monologo della showgirl: «Sei una donna bellissima, ti auguro uno splendido 2023. Sei intelligente e vivace, ce ne fossero come te...», ha scritto un utente.