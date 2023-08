Addio a Carletto Mazzone, una vita nel calcio: tutte le foto

Carletto Mazzone era arrivato da Roma per giocare nell'Ascoli una stagione. C'è rimasto per sempre (anche per amore di Maria Pia), diventando allenatore dopo un brutto infortunio e poi grande mister grazie al fiuto di Costantino Rozzi. Il resto è leggenda. Come la corsa sotto la curva dell'Atalanta, gli anni di Cagliari e della Roma, il dream-team allenato a Brescia, il rapporto con Baggio, Totti e Guardiola che oggi lo piangono. Come tecnico detiene il primato di presenze in Serie A, con 795 panchine ufficiali, a conferma che oltre il personaggio c'era l'allenatore capace.