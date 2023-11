PORTO SAN GIORGIO Torna Rosso di sera, a villa Bonaparte con i migliori vini rossi delle Marche. La seconda edizione dell’evento si terrà il 2 e 3 dicembre. Il sindaco, Valerio Vesprini: «Per noi è un evento qualificante che apre il cartellone natalizio». La manifestazione è ad ingresso gratuito, per le degustazioni guidate è preferibile la prenotazione.

Il programma prevede l’apertura sabato pomeriggio, alle 15.30 visita guidata di villa Bonaparte con Marco Rotunno a cura di Rotaract Club La Marca, alle 17 degustazione guidata, alle 19 Cesare Catà con Dalla Sibilla a Galadriel. Calici, filtri e donne magiche, alle 21 la cena con i sommelier e Andrea Amadei di Rai Radio 2. Domenica, apertura dei percorsi degustativi alle 15, alle 16 cooking class a cura di Marche Full Experience, alle 18 verticale di vini con le migliori annate di Dorico della cantina Moroder.



Un evento ben riuscito, fin dalla prima edizione un anno fa, come ricordato dall’assessore Giampiero Marcattili: «Lo abbiamo pensato con l’associazione Luce e sentieri, la dimora storica si sposa benissimo col vino e sappiamo che le cantine si sentono valorizzate. L’evento quest’anno apre il cartellone, il 3 dicembre inaugureremo il Natale». Quest’anno si replica, grazie all’idea della presidente di Luce e sentieri, Laura Gioventù che per l’edizione 2023 ha promesso «un appuntamento più allargato e più ricco».

L’evento, patrocinato da comune, Ais Marche e Regione, è diventato il festival dei migliori vini rossi delle Marche, come ricordato da uno degli ideatori, Giacomo De Angelis: «Avremo 35 cantine dal nord e dal sud delle Marche per percorsi di assaggio e sarà un’opportunità per incontrare i produttori marchigiani. Ci sarà anche un evento formativo sabato, con un corso di marketing e comunicazione digitale per i produttori tenuto da esperti del settore. Il sabato, ci sarà la novità con l’appuntamento La reggia racconta per conoscere la storia della villa e a seguire la degustazione 50 sfumature di rosso con: Rosso Piceno, Colli Pesaresi, Lacrima di Morro d’Alba, Vernaccia di Serra Petrona, Offida Rosso e Pergola Aleatico».

È accorso anche il consigliere regionale, Marco Marinangeli a «certificare la qualità dell’iniziativa che la Regione vuole premiare standole vicina. Il 2022 è stato l’anno record di presenze nelle Marche per motivi enogastronomici. Dobbiamo spingere su questo comparto». La villa, è stata messa a disposizione gratuitamente dal proprietario, Gianni Lamponi che punta ad alzare l’asticella della manifestazione «ho creduto in questo progetto fin dalla prima edizione va portato ad un livello regionale. La location è importantissima, è l’unica reggia delle Marche».