Al via la potatura delle piante In viale Don Minzoni saranno tagliati dieci tigli

PORTO SAN GIORGIO - Sono iniziati gli interventi di potatura in vari tratti del territorio comunale. Tecnici ed operai incaricati sono al lavoro nella pineta tra le vie Primo maggio e Martiri di Cefalonia. Gli interventi proseguiranno lungo viale della Vittoria, dall’altezza del bar Astro fino a piazza Mentana. Saranno interessate anche le vie limitrofe e parallele.Successivamente gli addetti si occuperanno degli arbusti collocati in piazza Dante e nel tratto centrale di viale Cavallotti, come da accordi presi con le Ferrovie.«Un discorso specifico va riservato a viale Don Minzoni – entra nel merito l’assessore all’ambiente Massimo Silvestrini - . Lungo il tratto sono presenti diversi tigli, da anni oggetto di controllo da parte degli addetti del Comune e dell’agronomo Ugo Pazzi. Oltre ai sopralluoghi, le piante sono state analizzate con un’apposita strumentazione: sottoposte a tomografia (simile ad una tac per l’uomo) i risultati finali hanno evidenziato che dieci di esse sono ‘in grave sofferenza’ e, pertanto, devono essere inevitabilmente sostituite. Alla rimozione seguirà la contestuale piantumazione di altrettante unità della stessa specie. La tecnica che verrà utilizzata è di quelle collaudate per i contesti urbani, dove si verificano le maggiori problematiche relative allo sviluppo di radici e ramificazioni. I cittadini comprenderanno piccoli disagi: l’esecuzione dei lavori comporterà, ove necessario, variazioni al transito ed alla sosta dei veicoli».